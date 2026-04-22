الولايات المتحدة: الحصار يستهدف مصادر الإيرادات الرئيسية لإيران

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إن الحصار المستمر على التجارة البحرية الإيرانية يضعف بشكل كبير القوة الاقتصادية لطهران.

وكتب بيسنت على منصة إكس أن مرافق التخزين في جزيرة خرج، وهي مركز رئيسي لتجارة النفط، "ستمتلئ وستُغلق آبار النفط الإيرانية الهشة".

وأضاف: "تقييد التجارة البحرية الإيرانية يستهدف بشكل مباشر مصادر الإيرادات الرئيسية للنظام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه أشار إلى أن الحصار البحري سيظل قائما.

ويؤثر الحصار على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية أو المتجهة إليها.

وتعد جزيرة خرج أهم محطة لتصدير النفط الخام الإيراني في الخليج، حيث يُشحن منها جزء كبير من الإنتاج النفطي.

وخلال الحرب الإيرانية العراقية بين عامي 1980 و1988، تعرضت جزيرة خرج لهجمات متكررة بسبب أهميتها الاستراتيجية.