إندونيسيا تسجل تعهدات استثمارية بقيمة 32 مليار دولار أمريكي من اليابان وكوريا الجنوبية

ذكر مسؤولون في إندونيسيا أن الرئيس برابوو سوبيانتو، حصل على تعهدات استثمارية بنحو 570 تريليون روبية إندونيسية (3ر32 مليار دولار أمريكي) من اليابان وكوريا الجنوبية، مما يؤكد على الاهتمام الأجنبي الكبير بأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأربعاء، عن أمين مجلس الوزراء، تيدي إندرا ويجايا، القول إن وزير الاستثمار والصناعات التحويلية، روسان روسلاني، أعلن عن المبلغ خلال اجتماع مع برابوو في قصر ميرديكا بجاكرتا أمس.

وقال تيدي اليوم الأربعاء: "كما حصل الرئيس على تقرير عن تطور التعهدات الاستثمارية من اليابان وكوريا الجنوبية، والتي بلغ مجموعها نحو 570 تريليون روبية".

وخلال الاجتماع، استعرض روسان أيضا تنفيذ الاستثمارات خلال عام 2025، بالإضافة إلى التوقعات والفرص المتاحة لعام 2026، والتي تظهر اتجاهات إيجابية في العديد من القطاعات الاستراتيجية.