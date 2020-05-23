تقارير تكشف تأثير الفساد على الحرب ضد كورونا في كولومبيا

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قالت منظمة غير حكومية وتقارير إعلامية اليوم الجمعة إن الفساد المستشري يقوض الحرب ضد فيروس كورونا المستجد فى كولومبيا.

وكشف تحقيق أجرته منظمة (لا فونداسيون بازى ريكونسيلياسيون) عن مخالفات واضحة فى استخدام الأموال العامة المخصصة لمكافحة فيروس كورونا ضمن 313 عقدا تقدر قيمتها بنحو عشرات الملايين من الدولارات.

ووفقا لتقرير المنظمة المنشور اليوم الجمعة، تم اكتشاف المخالفات فى 29 إدارة من ادارات الدولة البالغ عددها 32 إدارة، وفى منطقة العاصمة بوجوتا.

وفى الوقت نفسه، أصدرت السلطات الكولومبية أوامر بالقبض على عشرة من العمد بتهم فساد متعلقة بجائحة كورونا، وتم اعتقال إثنين على الأقل من المشتبه بهم.

وشملت الاتهامات الموجهة إليهم المبالغة فى تكاليف المعدات الطبية والخدمات ذات العلاقة، ومنح عقود لشركات لها صلات سياسية واستخدام أجهزة وخدمات لا علاقة لها بجائحة كورونا.