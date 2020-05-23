 تقارير تكشف تأثير الفساد على الحرب ضد كورونا في كولومبيا - بوابة الشروق
السبت 23 مايو 2020 12:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تقارير تكشف تأثير الفساد على الحرب ضد كورونا في كولومبيا

الشرطة الكولومبية
الشرطة الكولومبية
بوجوتا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:53 م | آخر تحديث : الجمعة 22 مايو 2020 - 11:53 م

قالت منظمة غير حكومية وتقارير إعلامية اليوم الجمعة إن الفساد المستشري يقوض الحرب ضد فيروس كورونا المستجد فى كولومبيا.

وكشف تحقيق أجرته منظمة (لا فونداسيون بازى ريكونسيلياسيون) عن مخالفات واضحة فى استخدام الأموال العامة المخصصة لمكافحة فيروس كورونا ضمن 313 عقدا تقدر قيمتها بنحو عشرات الملايين من الدولارات.

ووفقا لتقرير المنظمة المنشور اليوم الجمعة، تم اكتشاف المخالفات فى 29 إدارة من ادارات الدولة البالغ عددها 32 إدارة، وفى منطقة العاصمة بوجوتا.

وفى الوقت نفسه، أصدرت السلطات الكولومبية أوامر بالقبض على عشرة من العمد بتهم فساد متعلقة بجائحة كورونا، وتم اعتقال إثنين على الأقل من المشتبه بهم.

وشملت الاتهامات الموجهة إليهم المبالغة فى تكاليف المعدات الطبية والخدمات ذات العلاقة، ومنح عقود لشركات لها صلات سياسية واستخدام أجهزة وخدمات لا علاقة لها بجائحة كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك