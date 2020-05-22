انخفاض كبير في أعداد السائحين القادمين إلى تركيا خلال شهر أبريل

تعرض قطاع السياحة في تركيا للتوقف التام تقريبا خلال شهر أبريل وذلك مع انخفاض أعداد السائحين القادمين إلى البلاد بنسبة 99 بالمئة، بفعل قيود السفر المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، اليوم الجمعة، أن ما يقدر بنحو 24238 سائحا قد زاروا تركيا في شهر أبريل، بانخفاض عن 29ر3 مليون سائح زاروا البلاد في شهر أبريل 2019.

وبمقارنة عام 2020 بعام 2019، فقد شهدت أعداد السائحين انخفاضا بنسبة تصل لأكثر من 50 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 3ر4 مليون سائح من 7ر8 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واستقبلت اسطنبول أكبر عدد من الزوار، ما يعادل نحو 3ر2 مليون سائح في الأشهر الأربعة الأولى، حيث سجلت تركيا أكبر عدد من الزوار البلغاريين بمعدل 400000 زائر، تليها ألمانيا بما يزيد قليلاً عن 356000 زائر.

واستقبلت تركيا ما مجموعه 45 مليون سائح أجنبي في عام 2019، لتحقق إيرادات تقدر بنحو 5ر34 مليار دولار.

واستأنفت تركيا هذا الأسبوع تلقي الطلبات من الخارج لاستئناف خدمات السياحة العلاجية للأجانب.

وبدأت الفنادق في منتجع أنطاليا المطل على البحر المتوسط بشكل منفرد الاستعدادات لإعادة فتح أبوابها مع الالتزام بمعايير السلامة الحكومية المطبقة للسيطرة على الوباء.

وأوقفت تركيا جميع الرحلات الدولية في 27 مارس الماضي للمساعدة في الحد من انتشار وباء كورونا.