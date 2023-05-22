طالب رضا جعدي لاعب فريق الوداد أن تكون التهنئة بعد مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وليس بعد إقصاء صن داونز.

وتأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لملاقاة الأهلي بعدما تغلب النادي المغربي على صن داونز في نصف النهائي.

وصرح جعدي عبر برنامج رقم 10 بالقناة الأولى:"لم نفعل شيئاً حتى الآن لدينا مباراة صعبة أمام الأهلي، مباراة صنداونز كانت صعبة لأنه فريق كبير ولكننا تحدثنا لبعضنا البعض وقلنا إن الفرص متكافئة ولا شيء صعب وأدينا كما يجب أن نكون أمام صن داونز وكنا متأكدين من أن الملعب هو من سيحسم".

وأضاف لاعب الوداد المغربي:"أدينا مباراة هامة أمام صندوانز ولكن لا نريد سماع التهنئة الآن بل بعد مباراة الأهلي، نعلم ما قدمه صندوانز في البطولة ولكن كنا متأكدون من أن الفرص متكافئة وأنهم وصولوا لدور نصف النهائي ونحن كذلك ومباريات خروج المغلوب تكون الأمور مختلفة عن دور المجموعات".

وختم اللاعب المغربي تصريحاته بقوله:"في كل الأحوال مواجهة الأهلي نهائي وهو فريق معتاد على لعب النهائي ولاعبوه اعتادوا على خوض النهائيات ونحن نعلم أيضًا الطريق إلى منصات التتويج وكيف نلعب النهائيات ولكن لا تنسى أن العودة ستكون في ملعبنا ووسط جماهيرنا والأهلي معتاد على الوصول للنهائي ولكننا كنا نخوض كل مباراة على حدى".