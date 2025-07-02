فلسطين تطالب واشنطن بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على الضفة وغزة

طالبت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، الإدارة الأميركية بإجبار إسرائيل على الاستجابة للجهود الدولية الرامية لوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

والثلاثاء، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل قبلت "الشروط اللازمة" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بقطاع غزة، معربا عن أمله في أن توافق عليها حركة "حماس".

ومرارا أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، ويرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب.

وحذر أبو ردينة من محاولات حكومة إسرائيل إفشال جهود وقف إطلاق النار في غزة، وتوسيع عدوانها بالضفة الغربية المحتلة عبر تدمير المنازل وتهجير المواطنين، واستمرار القتل والتجويع في القطاع.

وأضاف أن "التصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية بضرورة وقف الحرب في غزة، يجب أن يرافقها موقف حازم وفعلي لوقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أن "شعبنا يواجه حربا شاملة على مدنه وقراه ومخيماته وحصارا ماليا".

وأكد أبو ردينة أن من "يريد السلام والأمن، عليه أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.