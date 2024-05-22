حريق ضخم يلتهم مبنى تابعا لشركة نوفو نورديسك الدنماركية للأدوية

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التهم حريق ضخم مبنى إداريا تابعا لشركة نوفو نورديسك، الدنماركية المتعددة الجنسيات، والتي تنتج عقاري أوزمبيك وويجوفي، وذلك بمقر الشركة الرئيسي في الدنمارك.

وهذا ثاني حريق تتعرض له الشركةة في غضون أقل من أسبوع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأفاد متحدث باسم نوفو نورديسك في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بالسيطرة على الحريق، إلا أن المبنى "لم يعد من الممكن إنقاذه".

وأوضحت الشركة أن الموقع الذي تعرض لحريق لا يتم استخدامه في الإنتاج، دون أن يتضرر مجمع المقر الرئيسي.

وبفضل عقاري علاج مرض السكري (أوزمبيك) وإنقاص الوزن (ويجوفي)، صارت نوفو نورديسك أهم شركة أوروبية، وهي تستثمر بكثافة للتوسع في الدنمارك، وفي الخارج.