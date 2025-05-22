الرئيس الفلسطيني يؤكد احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيه

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس احترام بلاده لوحدة لبنان وسلامة أراضيه.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن الرئيس عباس قوله ، خلال اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، إن "شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف مؤقت إلى حين عودته إلى وطنه فلسطين، وأن مخيمات اللاجئين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبنانيَين، وأنه لا سلاح خارج إطار الدولة".

وأطلع الرئيس عباس رئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، و"استمرار حرب الإبادة الجماعية، وقتل عشرات آلاف المدنيين، أغلبيتهم نساء وأطفال، وسياسة الحصار والتجويع في قطاع غزة، واستمرار العدوان وعمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة".

وأثنى على الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها الدولية والحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته ، مثمنا مواقف لبنان الداعمة للقضية الفلسطينية، ولحل الدولتين الذي يحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني، وينهي معاناته، ويحقق الاستقرار المنشود في المنطقة.

وأعرب عباس عن اعتزازه الكبير بـ "العلاقات الأخوية التاريخية" التي تجمع بين فلسطين ولبنان، وتطلّعه إلى تطويرها والارتقاء بها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

واتفق عباس خلال الاجتماعين على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحسين ظروف الفلسطينيين في لبنان.