ترامب: المحادثات النووية مع إيران تسير في الاتجاه الصحيح

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي تسير في الاتجاه الصحيح.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا سابقا مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ناقشا خلاله حادثة مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية في واشنطن، مؤكدة أنهما "تطرقا أيضا إلى الصفقة المحتملة مع إيران، والتي يعتقد الرئيس أنها تتقدم في المسار الصحيح".

وأضافت: "كما قال لي الرئيس، وكما قال لكم جميعا، فإن هذه الصفقة مع إيران يمكن أن تنتهي بإحدى طريقتين: إما بحل دبلوماسي إيجابي للغاية، أو بوضع بالغ السوء لإيران. لهذا السبب ستجري هذه المفاوضات نهاية الأسبوع الجاري".