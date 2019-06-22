أمريكا تدرج 5 شركات صينية تكنولوجية على قائمتها السوداء

حظرت وزارة التجارة الأمريكية خمسة كيانات صينية إضافية من شراء مكونات من شركات توريد أمريكية لتوسع قائمتها السوداء التي تضم شركة هواوي تكنولوجيز عملاق الاتصالات الصيني.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الجمعة، قالت وزارة التجارة في بيان اليوم الجمعة إن شركة "هيجون" الصينية التابعة لشركة "أيه إم دي" الأمريكية ستتم إضافتها على قائمة الوزارة، في حين أن الكيانات الأخرى هي: "تشينجدو هيجوانج انتجريتيد سيركيوت" و"تشيندجو هيجوانج ميكرو الكترونيكس تكنولوجي" و"سوجون" و"معهد ويشي جيانجنان لتكنولوجيا الحوسبة".

وتلزم الخطوة الشركات الأمريكية العاملة مع تلك الشركات الصينية بالحصول على ترخيص من الحكومة الامريكية من أجل بيع منتجاتها.

ووفقا للبيان، فإن سياسة الحصول على مثل هذه التراخيص هو افتراض الرفض.

ويمكن أن تسلط الخطوة الضوء على التوترات بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يستعد فيه الرئيس دونالد ترامب لعقد اجتماع رفيع المستوى مع نظيره الصيني شي جين بينج في وقت لاحق من الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات التجارة.

وقالت الولايات المتحدة إن الشركات "متورطة في أنشطة تحددت أنها تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وسيتم نشر هذا الإخطار في السجل الاتحادي يوم الاثنين (المقبل)".