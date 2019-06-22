قريشي يؤكد التزام باكستان بإحلال السلام في أفغانستان

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، التزام بلاده بإحلال السلام والاستقرار والوحدة والديمقراطية والازدهار في أفغانستان، مشيرا إلى أن إيجاد أفغانستان مزدهرة وسلمية يصب في مصلحة المنطقة.

وقال قريشي - في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السلام في أفغانستان المنعقد في بلدة بوربان بإقليم البنجاب الباكستاني، حسبما أوردت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - "إن باكستان لعبت دورها الواجب في حل النزاع الأفغاني، مؤكدا دعم بلاده لعملية السلام الأفغانية وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل".

وأضاف "أن بلاده عازمة على بناء علاقات ثنائية تستند إلى مبادئ عدم التدخل والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة".. لافتا إلى أن دائرة انعدام الثقة لفترة طويلة، أثرت على علاقات البلدين.

وتابع قريشي "أنه بينما آمن الآخرون بالحل العسكري للصراع في أفغانستان، إلا أن باكستان لطالما آمنت بأن إيجاد تسوية يتم التفاوض عليها سياسيا هي السبيل الوحيد للمضي قدما"، معربا عن رغبته في العمل مع أفغانستان والمجتمع الدولي للمساعدة في خلق الظروف التي تمكن اللاجئين الأفغان من العودة الكريمة والآمنة والطوعية إلى أفغانستان.