أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن السلطات الأمريكية والقادة في العديد من المدن والولايات الأمريكية الرئيسية، شرعت في تعزيز إجراءات الأمن والمراقبة، تحسبًا للتهديدات المحتملة بعد الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية رئيسية.

وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، على موقع "إكس": "قواتنا مُجهّزة بالكامل. ونظل يقظين. بارك الله أمريكا وكل من يدافع عنها".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم: "سنعمل بلا كلل لحماية الوطن الأمريكي".

وذكرت إدارة شرطة نيويورك: "نتابع تطورات الوضع في إيران. ومن باب الحيطة والحذر، ننشر موارد إضافية في المواقع الدينية والثقافية والدبلوماسية في جميع أنحاء مدينة نيويورك، وننسق مع شركائنا الفيدراليين".

كما تُعزز إدارة شرطة لوس أنجلوس الدوريات بالقرب من أماكن العبادة والمناطق الحساسة الأخرى، وفقًا لرئيسة البلدية كارين باس، حيث قالت: "سنظل يقظين لحماية مجتمعاتنا".

وتحافظ شرطة واشنطن العاصمة على "تواجد مكثف" في المؤسسات الدينية، وفقًا لشرطة العاصمة. وصرحت عمدة المدينة موريل باوزر: "نراقب المعلومات الاستخباراتية معًا، وكما هو الحال دائمًا، نطلب من الجميع توخي اليقظة".

أعلنت السلطات والمسئولون في نيوجيرسي وتكساس وإلينوي وغيرها عن تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة مراقبة التهديدات في أعقاب الضربات الأمريكية.