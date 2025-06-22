الصين: الهجوم الأمريكي على إيران يعد انتهاكا جسيما لأهداف ميثاق الأمم المتحدة

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أعربت الصين، عن إدانتها الشديدة للهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صدر اليوم الأحد، إن الهجوم الأمريكي يُعد انتهاكا جسيما لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، كما أنه يفاقم بشكل كبير التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ودعت بكين أطراف النزاع، وخاصة إسرائيل إلى وقف إطلاق النار، وحماية السكان المدنيين، وتهيئة الطريق أمام الحوار والمفاوضات.

وأكدت الصين، استعدادها لتحمل المسئولية إلى جانب المجتمع الدولي من أجل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.