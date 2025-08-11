في أولى حلقات برنامج «الجلسة سرية» الذي يعرض قريبا على شاشة «القاهرة الإخبارية»، يفتح الإعلامي سمير عمر، خزائن أخطر الملفات في المنطقة؛ ويستضيف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق.

وفي اللقاء يكشف «الدويري»، الذي كان لسنوات طويلة في قلب الأحداث العاصفة، ويتحرك ضمن فريق محترف، كيف احتضنت مصر القضية الفلسطينية في أصعب لحظاتها، ويفتح الملفات الشائكة.

وأكد «الدويري»، في اللقاء أن مصلحة الشعب الفلسطيني أكبر من أي تنظيم، كما أن القضة الفلسطينية تمثل لمصر قضية أمن قومي في المقام الأول.

وشدد على أن «مصر ليست وسيطا في القضية الفلسطينية، وأي دولة أخرى تعد وسيطا أما مصر فلا»، مؤكدا أن العالم يتعامل مع أشرس وأسوأ وأعنف حكومة في تاريخ إسرائيل.