الإعلامية منى سلمان: حجم جرائم الاحتلال في غزة أجبر الإعلام الغربي على التغطية

نظمت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار جلسة نقاشية بعنوان «إعلام تحت القصف: تقييم تموضع الفضائيات الإخبارية في تغطية حروب الشرق الأوسط»، مساء الأحد بنقابة الصحفيين.

وقالت الإعلامية منى سلمان خلال الجلسة : " وسائل الإعلام الغربية فقدت التوازن في تغطيتها للحروب في السنوات الأخيرة، وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي بإسكان الصوت العربي".

وأوضحت إن وسائل الإعلام الدولية الناطقة بالإنجليزية تتعمد محاصرة مصر، والإدعاء بأنها المتسبب في حصار غزة وهى صورة كاذبة محرفة عن دور مصر.

وتابعت ان "الإعلام الغربي يستضيف الضيف الفلسطيني بهدف إحراجه والضيف الإسرائيلي بهدف تجميل وجهة نظره".

وأشارت سلمان الى أن الإعلاميون آمنوا بأشياء كثيرة في الإعلام الدولي، واكتشفوا أنها خدعة، أو معايير لم تطبق كمان يجب، مردفة: "حجم الجريمة في غزة هو الذي أجبر الإعلام الغربي على تغطية ما يحدث في القطاع".

وتحدثت سلمان على التكذيب الدائم من الإعلام الدولي الغربي للرواية الفلسطنية، موضحة أن الجرائم الإنسانية في غزة ترفق بعبارة (وفقا للسلطة الفلسطنية بقطاع غزة) الممثلة في حماس، كمنهج للتشكيك، وكأن من يموتون في القطاع غير موجودين.