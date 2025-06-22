وزير الدفاع الأمريكي عن احتمالية الدخول في حرب مع إيران: كل شيء ممكن

علق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسث، على احتمالية دخول واشنطن واستعدادها لحرب مع إيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد: «كل شيء يمكن أن يحدث في هذا النزاع، حاولنا الحد من نطاق هذه العملية، من خلال قدرات القوات الأمريكية غير المحدودة، وإيران لديها خيار الآن بالعودة إلى السلام».

وأشار إلى أن الهجمات على إيران استهدفت المنشآت والقدرات النووية، مشيدًا بمستوى التنسيق غير المسبوق مع رئاسة الأركان والإدارة المركزية؛ للتأكد من نجاح العملية.

وقال: «الطائرات حلقت بسرعة من الولايات المتحدة إلى المواقع الأكثر حساسية دون الكشف عنها، وساهمت في تدمير المواقع النووية الإيرانية، والأمر يؤثر نفسيًا على الإيرانيين وطريقة اتخاذهم للقرارات في المستقبل».

وشنت الولايات المتحدة، السبت، ضربة جوية على 3 منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قاذفات شبحية وقنابل خارقة للتحصينات، بهدف دعم إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران، منذ 13 يونيو الجاري، وشلّ قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم.

واستهدفت الضربات الجوية الأمريكية، 3 منشآت نووية محورية في برنامج إيران النووي، هي: «فوردو»، و«نطنز»، و«مجمع أصفهان»، وتمثل هذه المواقع مراحل متقدمة في دورة الوقود النووي الإيراني، بدءاً من تحويل اليورانيوم الخام، مروراً بتخصيبه، وانتهاءً بإنتاج الوقود والمكونات التقنية لمفاعلات الأبحاث.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب الضربات، القضاء على قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية، محذراً طهران من القيام بـ«رد انتقامي»، فيما قالت طهران إن الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، نتيجة الضربات «محدودة»، نافية أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي.