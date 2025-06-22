زعيمة حزب فاجنكنشت الألماني تدين بشدة الهجمات الأمريكية على إيران

أدانت سارا فاجنكنشت مؤسسة وزعيمة حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني، بشدة الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وكتبت السياسية الألمانية المعارضة على منصة إكس اليوم الأحد أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة، تُعَدُّ خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يتعيّن على الحكومة الألمانية إدانة هذه الهجمات بشدة.

وأضافت فاجنكنشت: «دخول الولايات المتحدة في الحرب هو جريمة يمكن أن تُغرق المنطقة بأكملها في الفوضى». واتهمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإشعال الشرق الأدنى والأوسط.

وفي إشارة إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا، كتبت فاجنكنشت أن القانون الدولي يُطبَّق فقط على روسيا، أما في حالة إسرائيل والولايات المتحدة فلا يُؤخذ به. وقالت: «هذا الازدواج الأخلاقي المنافق يجعل الغرب غير مقبول في العالم بأسره".



