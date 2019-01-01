مصر تستضيف اجتماع الصحة ومكافحة المخدرات بالاتحاد الأفريقي الإثنين المقبل

وقعت وزارة الصحة والسكان ومفوضية الاتحاد الأفريقي، الإثنين، بروتوكول تعاون لاستضافة مصر لأعمال الاجتماع الثالث للصحة والسكان ومكافحة المخدرات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 2 أغسطس 2019 بالقاهرة.

ويهدف الاجتماع الثالث للصحة والسكان الذي سيعقد بعنوان (زيادة التمويل المحلي من أجل التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي لجميع المواطنين الأفارقة بمن فيهم اللاجئون والعائدون والنازحون) إلى تسليط الضوء على التحديات والعقبات الحاسمة التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية ، باعتبار الصحة الجيدة أمرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والحد من الفقر.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، التي شهدت مراسم توقيع بروتوكول التعاون ، حرص مصر الدائم على التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات وخاصةً في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية ومن جانب مفوضية الاتحاد الأفريقي الأستاذ محمد سالم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.

ومن جهته..قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف علي قطاع العلاقت الصحية الخارجية : إن وزارة الصحة تستضيف هذا الحدث في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية وتاكيداً لدور مصر الريادي في مجال الصحة ونقل الخبرات خاصةً بالمبادرات الصحية الناجحة وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي، وأخيراً منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لتستفيد بها الدول الأفريقية كتجارب مصرية رائدة في المجال الصحي.

وأضاف جاد أن الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات تهدف إلى تحديد ومناقشة بعض المجالات الملموسة من زيادة التمويل المحلي للتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي بما في ذلك الفئات السكانية الرئيسية من متعاطي المخدرات والفئات المهمشة وتعزيز نظم الصحة والموارد البشرية العاملة في مجال الصحة، وكذلك الاستثمار في علاج الإدمان كما سيتم بحث مدى تأثير هذه التدابير في التخفيف من آثار النزوح القسري على اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً.

وتابع: سيتم مناقشة القضايا الخاصة بصحة الأمهات والرضع والأطفال وبحث تقرير المراكز الافريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كما سيتم بحث مسودتي الموقف الإفريقي الموحد بشأن مقاومة مضادات الميكروبات ومسودة الإعلان حول التهاب الكبد الفيروسي ، وبحث التقرير المرحلي عن حملة "حر للتألق" وتقرير حملة "صفر ملاريا إبدأ معي "، وبحث الوثيقة الختامية للمشاورة القارية حول الإستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في أفريقيا.

وقال جاد: إنه تم مناقشة دراسة إطلاق موقع عبر شبكة الإنترنت يتيح المعلومات للمسافرين ويعرفهم بقوانين الدول الأفريقية المختلفة والتي تحكم استخدام وتداول العقاقير حسب احتوائها على المواد المخدرة..مشيراً إلى أن وزيرة الصحة تطرقت إلى دراسة استحداث مفوضوية تكون خاصة بتداول الدواء بين الدول الأفريقية المختلفة عن طريق توحيد الملف التسجيلي بالإضافة إلى توحيد خطة الشراء لجميع المؤسسات الحكومية من العقاقير والطعوم.

ولفت إلى أنه ستجرى الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات في جزءين: أولهما اجتماع كبار المسؤولين في الفترة من 29 يوليو إلى 31 يوليو 2019 "جلسات موازية حول الصحة والسكان ومكافحة المخدرات والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على التوالي"، يعقبه الاجتماع الوزاري للوزراء المسؤولين عن الصحة والسكان ومكافحة المخدرات يومي 1 و2 أغسطس القادم حيث سيشارك في الدورة الوزراء المسؤولين عن الصحة والسكان ومكافحة المخدرات والخبراء الحكوميين المسؤولين عن القطاعات المعنية، والشركاء، وأجهزة الإتحاد الإفريقي مثل البرلمان الإفريقي والمجموعات الإقتصادية الإقليمية، والمنظمات الإفريقية والدولية التي تعمل في نفس المجال.