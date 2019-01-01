تقرير: كوشنر يبدأ جولة شرق أوسطية تشمل القدس ودولا عربية الأسبوع المقبل

ذكر تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور القدس ودولًا عربية أخرى بالشرق الأوسط الأسبوع المقبل.



ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسؤولين بارزين لم يكشف عن هوياتهم أن كوشنر سيناقش الدفع قدمًا بخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية خلال تلك الزيارة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.



وذكر الموقع أنه من المتوقع أن تشمل جولة كوشنر كلا من الأردن والسعودية ومصر والإمارات وقطر والقدس.



وأضاف أن كوشنر سيناقش على الأرجح جوانب سياسية في خطة السلام بجانب متابعة المحادثات حول الشق الاقتصادي بتلك الخطة.



كان الفلسطينيون قد أعلنوا رفضهم لخطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تعرف باسم صفقة القرن والتي لم يعلن عنها بعد، كما قاطعوا ورشة السلام من أجل الازدهار عقدت في البحرين الشهر الماضي والتي توصف بانها الشق الاقتصادي للخطة.