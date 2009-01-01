وزير خارجية الجزائر من موسكو: لا بديل للخيار السياسي لحل الأزمة الليبية

شدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم على عدم وجود بديل للخيار السياسي والمفاوضات من أجل حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى عمل بلاده على حل سياسي ووقوفها على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية.

وقال بوقادوم - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الأربعاء/ في موسكو - "سجلنا بارتياح تطابق الآراء وخاصة الأزمة الليبية، واتفقنا على قناعة أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، لافتا إلى ضرورة وجود حل سياسي في إطار الشرعية الدولية".

وأضاف "أن المساعي الجزائرية لا تتناقض مع مخرجات مؤتمر برلين، موضحا أنه اتفق مع نظيره الروسي على ضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار في ليبيا لإفساح المجال أمام البدء بالحل السياسي".. وتابع "ما يهمنا هو استئناف العمل بالحل السياسي، ولا حل بلغة الدبابات والمدافع، بل الحل وراء طاولة المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية الليبية".

ومن جانبه، أكد لافروف أن بلاده تعمل مع جميع أطراف الأزمة الليبية وتولي اهتماما خاصا لمهمة إنهاء الأعمال القتالية بشكل فوري، قائلا "نحن نعمل مع كل من هذه الأطراف، ونتواصل مع جيران ليبيا ومع لاعبين خارجيين آخرين، ونولي اهتماما خاصا لمهمة الوقف الفوري للأعمال القتالية، كمرحلة يجب أن تستمر على الفور ضمن لجنة حل القضايا العسكرية وفي إطار الحوار بشأن تسوية سياسية مع مراعاة جميع مناطق ليبيا".