تقرير: جوميز يجدد تعاقده مع الفتح السعودي

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كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب نادي الفتح السعودي من تجديد تعاقده مع جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الفتح جدد عقد جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي مع أفضلية تمديد موسم آخر.

وأشار التقرير إلى أن البرتغالي جوزيه جوميز سيتقاضى راتبًا قيمته مليوني دولار في الموسم الواحد مع نادي الفتح السعودي، بموجب العقد الجديد مع الفريق.

وكان اسم جوميز قد ارتبط بتدريب النادي الأهلي خلفًا لمارسيل كولر، قبل أن يتعاقد الأحمر مع المدرب الإسباني، خوسيه ريبيرو.

يُذكر أن جوزيه جوميز كان قد غادر تدريب الزمالك في الموسم الماضي، وتوجه لقيادة الفتح، حيث نجح معه في ضمان الاستمرار بالدوري السعودي الممتاز الموسم القادم.