 إيفرتون يمنح تذاكر مجانية للأوكرانيين في المباراة الودية أمام دينامو كييف - بوابة الشروق
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إيفرتون يمنح تذاكر مجانية للأوكرانيين في المباراة الودية أمام دينامو كييف

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 10:21 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 10:21 م

قرر فريق إيفرتون الإنجليزي، منح اللاجئين الأوكرانيين تذاكر مجانية للمباراة الودية "مباراة للسلام" أمام فريق دينامو كييف في جوديسون بارك.

ويتواصل النادي مع ستة مجالس – ويرال، سانت هيلينس، سيفتون، نوسلي، هالتون، ليفربول- لضمان حصول العائلات التي تم إيواؤها في المنطقة كجزء من مخطط الحكومة "موطن لأوكرانيا" على فرصة لحضور المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل.

وذكر النادي في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" :"سعداء للعمل مع المجالس عبر المنطقة لتوسيع هذه الدعوة للعائلات الأوكرانية اللاجئة ومضيفيهم الذين يعيشون هنا في مرسيسايد".

وأضاف :" نحن ملتزمون بالقيام بأفضل ما عندنا لمساعدة هؤلاء المتضررين من الحرب الصادمة على أوكرانيا".

وأكد البيان :"هذه المباراة تلقي بالضوء على نشاط جمع التبرعات هذا، ومن خلال جمع الأموال معا، يمكننا مساعدة هؤلاء الذين تأثروا من الصراع الجاري".

ومن المقرر أن يتم توجيه عائدات المباراة، بما في ذلك تبرعات الجماهير، مباشرة إلى الجمعيات الخيرية الإنسانية التي تدعم الشعب الأوكراني.


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