 مسؤول روسي: أوكرانيا حاولت الهجوم على شبه جزيرة القرم بطائرات الدرون - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: أوكرانيا حاولت الهجوم على شبه جزيرة القرم بطائرات الدرون

وكالات
نشر في: السبت 22 يوليه 2023 - 1:11 م | آخر تحديث: السبت 22 يوليه 2023 - 1:11 م

قال الحاكم الذي عينته روسيا لشبه جزيرة القرم سيرجي أكسينوف، إن أوكرانيا حاولت شن هجوم بطائرات بدون طيار (درونز) على المنطقة، اليوم السبت.

وأضاف أن الهجوم استهدف البنية التحتية في منطقة كراسنوفارديسكي بالقرب من مركز شبه الجزيرة، مشيراً إلى أن "أفراد الطوارئ في الموقع للتعامل مع العواقب المحتملة"، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت قناة رسمية على تطبيق "تليجرام"، أنه تم استئناف حركة المرور على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، وذلك بعد حظر المرور لفترة وجيزة، اليوم السبت.

ولم تذكر القناة سبب وقف حركة المرور.

وكان قد تم وقف المرور على الجسر، الاثنين الماضي، بسبب هجوم أودى بحياة شخصين.

وعاد الجسر مؤخراً إلى الخدمة بكامل طاقته بعد التعرض لأضرار جراء انفجار في أكتوبر الماضي.


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