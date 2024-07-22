مصادر: الحكومة الألمانية تخطط لإعلان نيتها بشأن التقدم بطلب لاستضافة الأولمبياد

ذكرت مصادر أن الحكومة الألمانية، تخطط لإعلان نيتها بشأن التقدم بطلب لاستضافة الأولمبياد، على الأرجح ستكون أولمبياد 2040.

من المقرر أن يصدر الإعلان، الذي نوهت عنه شبكة (زد.دي.إف)، يوم الأربعاء، أي قبل يومين من الحفل الافتتاحي لأولمبياد باريس.

وتقام أولمبياد 2028 في لوس أنجليس، فيما تقام أولمبياد 2032 في بريزبن. وسيكون الموعد التالي المتاح هو 2036، وهناك خلاف في ألمانيا عما إذا كانت ستتقدم لاستضافة هذه الألعاب التي ستوافق مرور 100 عاما على الأولمبياد النازية 1936 التي أقيمت في برلين.

وتتضمن ميزانية الحكومة الفيدرالية لعام 2025 تخصيص 2.2 مليون يورو (2.4 مليون دولار) للتقدم بطلب محتمل لاستضافة الأولمبياد.

ووافق الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية من حيث المبدأ على التقدم بطلب في المستقبل، حيث سيتم تحديد الخطوات التالية في اجتماعه السنوي في ديسمبر المقبل.

وقال توماس فايكرت، رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، لـ(زد.دي.إف) :" بالتأكيد سندلي ببيان في النصف الأول من عام 2025 عن هوية المتقدمين، وما نفعله، وكيف سنمضي قدما".

وحتى الآن يهدف الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية التقدم بطلب لاستضافة أولمبياد 2036 أو 2040، حيث أبدت برلين وهامبورج ولايبزج وميونخ ومنطقة الراين-رور اهتمامها باستضافة الأولمبياد.

وكان آخر عرضين ألمانيين لاستضافة الأولمبياد، عرض ميونخ لاستضافة أولمبياد 2022 الشتوية وعرض هامبورج 2024، توقفا بسبب الاستفتاء الشعبي. فيما لم ينجح عرضا برلين ولايبزج.

واستضافت ميونخ آخر أولمبياد أقيمت في ألمانيا في 1972.