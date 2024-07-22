 منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الإبادة بغزة وتطالب بوقف فوري للحرب - بوابة الشروق
الإثنين 22 يوليه 2024 6:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الإبادة بغزة وتطالب بوقف فوري للحرب

وكالات
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 5:25 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 5:25 م

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير المتواصل التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ومواصلة استهداف المنشآت الصحية، والعاملين بالقطاع الصحي والإنساني والإعلامي والأمم المتحدة بما في ذلك منشآت وموظفو "الأونروا" التي تعرضت إحدى قوافلها الإنسانية المتجهة نحو غزة لإطلاق نار.

وقال في بيان، إن هذه الجرائم انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

كما أدانت المنظمة في بيانها، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والخدمات الأساسية الأخرى.

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف العدوان العسكري الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة.

ودعت إلى مواجهة محاولات التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك