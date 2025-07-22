استبعاد صحيفة وول ستريت جورنال من تغطية رحلة ترامب إلى اسكتلندا

أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين أنه سيجري استبعاد صحيفة وول ستريت جورنال من مجموعة الصحفيين المرافقين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلة إلى اسكتلندا، وذلك بسبب "سلوك" الصحيفة " الكاذب والافترائي."

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ستشارك 13 جهة إعلامية متنوعة في مجموعة الصحفيين لتغطية رحلة الرئيس إلى اسكتلندا. وبسبب السلوك الكاذب والافترائي لصحيفة وول ستريت جورنال، لن تكون واحدة من الجهات الإعلامية الثلاثة عشر المشاركة."

وكان الموقع الإلكتروني الإخباري "بوليتيكو" أول من كشف عن استبعاد صحيفة وول ستريت جورنال من التغطية الإخبارية للرحلة، التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.

وفي يوم الخميس الماضي، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال قصة تصف رسالة يُزعم أنها تحمل توقيع ترامب كجزء من ألبوم استلمه المتهم بالاعتداء الجنسي جيفري إبستاين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين في عام 2003. ووفقا للصحيفة، فقد كُتبت الرسالة داخل مخطط لشكل امرأة عارية.

وفي اليوم التالي، رفع ترامب دعوى قضائية ضد ناشر صحيفة وول ستريت جورنال، شركة داو جونز، وشركة نيوز كورب، ومالكها روبرت ميردوخ، والرئيس التنفيذي روبرت تومسون، بالإضافة إلى صحفيين اثنين، مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار.

وتوفي إبستاين عام 2019 في زنزانة سجن في نيويورك عن عمر يناهز 66 عاما، فيما وُصف رسميا بأنه انتحار.