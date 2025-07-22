 انهيار أرضي يطمر نحو 500 عامل منجم شرقي الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 يوليه 2025 9:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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انهيار أرضي يطمر نحو 500 عامل منجم شرقي الكونغو الديمقراطية

كينشاسا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 9:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 9:17 م

قالت الشرطة في مقاطعة ساوث كيفو في الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 500 عامل منجم يعتقد أنهم محاصرون شرقي البلاد بعد وقوع سلسلة من الانهيارات الأرضية.

وذكر متحدث باسم الشرطة، أنه تم انتشال 10 جثث منذ وقوع الانهيار في منطقة نائية أمس الأول الأحد.

وأضاف أن المتطوعين يعملون على انتشال الجثث والناجين المتبقين.

ويصعب التحقق من معلومات بشأن عدد الوفيات والمصابين بالتحديد، حيث لم يكن عمال المناجم المتضررين يعملون لدى شركة، بل كانوا يعملون في قطاع التعدين غير الرسمي في المنطقة الغنية بالموارد.

وأشارت تقارير، إلى أن العديد من النازحين الفارين من القتال الدائر بين القوات الحكومية ومتمردي حركة "إم 23" المدعومة من رواندا في شرقي الكونغو من بين من طمرتهم الانهيارات الأرضية.

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