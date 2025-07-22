ضبط متهم بسرقة 6 ملايين جنيه من صاحب شركة يعمل بها في العمرانية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق سرق 6 ملايين جنيه، من صاحب شركة يعمل بها بمنطقة العمرانية.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من صاحب شركة استيراد وتصدير يفيد تضرره من سائق يبلغ من العمر 30 سنة، ويعمل بصحبته لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه.

وأضاف المٌبلغ أنه سلم للمتهم الأموال المذكورة لتسليمها إلى صديق، إلا أنه استولى عليها وادعى سرقتها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي المسروق، وتم اتخاذ كافة الأإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.