تحدثت ممرضة الطوارئ بمستشفى القدس في غزة أندي كلارك، عن سوء التغذية ومعاناة الأطباء، قائلة إن «كلمة الإبادة بسيطة مقارنة بما يحدث فعليا داخل القطاع».

وقالت في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، صباح الثلاثاء، إن «الناس يتدفقون على المستشفى ويعانون من سوء التغذية بأعداد كبيرة».

وذكرت أن المواطنين يعانون من تقرحات جلدية بعد إصابتهم برصاص الاحتلال؛ بسبب عدم توافر الرعاية الكافية، وإجراءات النظافة الشخصية، وتلوث المياه.

ونوهت أنها لم تمر بتجربة مماثلة في حياتها، مضيفة: «كلمة الإبادة قد تبدو بسيطة مقارنة بما يحدث، إنه استئصال من الوجود بشكل كامل»، بحسب وصفها.

وأشارت إلى أن الأطباء مضطرون - بسبب نقص الموارد والقدرات – إلى استخدام معدات مكسورة وتالفة، معقبة: «الناس يموتون، وأشعر بالغضب والاستياء الشديدين إزاء العالم؛ لأنني لا أستطيع التأثير في مجريات الأمور».

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.