 المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان خلال محاكمته: هددته بنشر فيديوهات علشان عايز حقي - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 يوليه 2025 5:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان خلال محاكمته: هددته بنشر فيديوهات علشان عايز حقي

طارق ريحان
طارق ريحان
أحمد محفوظ
نشر في: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 5:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 5:31 م

رفعت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة المتهك جلسة بابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بنشر مقاطع فيديو خاصة حصل عليها دون وجه حق، مقابل الحصول على مبالغ مالية بمنطقة الطالبية، للقرار.

وشهدت الجلسة مواجهة هيئة المحكمة للمتهم بالتهمة المنسوبة إليه، حيث اعترف بتفاصيل ارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه ابتز الفنان طارق باستخدام مقاطع فيديو خادشة حصل عليها بطريقة غير مشروعة من هاتفه، وهدده بنشرها ما لم يدفع له مبلغًا ماليًا.

وتابع المتهم "هددته بالفديوهات علشان عايز حقي.. أنا ساعدته كتير من غير مقابل".

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة ابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب، وهو الحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء تلك الأمور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحرر الفنان طارق ريحان بلاغًا اتهم فيه أحد الأشخاص بسرقة مقاطع فيديو خاصة من هاتفه المحمول، واستخدامها في تهديده وابتزازه ماليًا مقابل عدم نشرها، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للمحاكمة.

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