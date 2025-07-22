مفاجآت أشرف عبد الباقي خلال الصيف في «سوكسيه» تبدأ بهشام عباس في الساحل الشمالي

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي، عن تنظيم حفلات لمشروعه المسرحي "سوكسيه"، في بورتو جولف بالساحل الشمالي.

وتقام الحفلات الخميس والجمعة من كل أسبوع، وذلك على مدار الصيف الحالي، فيما سيحيي أولى الحفلات المطرب هشام عباس يوم الخميس ٢٤ يوليو، وسيقدم فيها مجموعة من أبرز أغنياته.

فيما يستعد مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي يوم الجمعة ٢٥ يوليو لاستقبال حفل ستاند أب كوميدي يقدمه عمر الجمل بعنوان "في الساحل".

سوكسيه هي مبادرة أطلقها الفنان أشرف عبد الباقي في أكتوبر من العام الماضي لدعم المواهب الشابة في المسرح، وقدم فيها العديد من المسرحيات بالقاهرة.