ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات وسلاح في الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الدقهلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وسلاح ناري بالدقهلية.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية اتجار (متهمين- مقيمادين بدائرة مركز شرطة ميت غمر– لهما معلومات جنائية) في المواد المخدرة واتخاذهما من منطقة الزراعات بدائرة مركز شرطة ميت غمر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما (بندقية آلية، و6 طلقات نارية من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلوات).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.