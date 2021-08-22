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بريطانيا تقر بحاجتها لدعم روسيا والصين للتأثير على طالبان

رويترز
نشر في: الأحد 22 أغسطس 2021 - 8:21 ص | آخر تحديث: الأحد 22 أغسطس 2021 - 8:21 ص

 صرح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن بريطانيا ستضطر للجوء إلى روسيا والصين لممارسة "تأثير معتدل" على طالبان، على الرغم من عدم الثقة بين بريطانيا وهاتين الدولتين.

وقال راب في حديثه لصحيفة "صنداي تليغراف": "سنضطر للاستعانة بدول ذات تأثير معتدل، مثل روسيا والصين، مهما كان ذلك غير مريح".

واستولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في نهاية الأسبوع الماضي من حكومة تدعمها الولايات المتحدة، مما أدى إلى فرار الآلاف من البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات البريطانية قامت بإجلاء 3821 شخصا من كابل منذ 13 أغسطس الجاري، من بينهم 1323 شخصا وصلوا إلى بريطانيا. ويشمل هذا موظفي السفارة والرعايا البريطانيين والمؤهلين لذلك بموجب برنامج للمساعدة وإعادة توطين الأفغان.


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