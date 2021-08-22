قالت الدكتورة نيفين النحاس المشرفة على المشروع القومي للتبرع بالبلازما، إن البلازما تفيد في تصنيع مشتقات علاجية تخدم مرضى الكبد والكلى وأورام الدم.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هذا المشروع يعتبر من المصريين إلى المصريين، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المرضى الذين في أمس الحاجة للأدوية التي يتم تصنيعها من خلال البلازما.



وأشارت إلى أن جائحة كورونا فرضت حاجة ماسة لأن يكون هناك اكتفاء ذاتي من العلاج، بعدما أوقفت بعض الدول عمليات التصدير، لا سيّما بالنسبة للأمراض البيولوجية، مؤكدة أن المبادرة تدفع نحو تحقيق مصر اكتفاء ذاتيًّا لهذه الأدوية.



وشددت على أن هذا الاكتفاء يعني وجود وفرة في العلاج، دون أن يخضع الأمر لأي تهديد من وباء أو ظروف عالمية طارئة تُحدث تغييرات على الأرض.



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت - الخميس الماضي - انطلاق فرق التواصل المجتمعي في محافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية، والغربية، والمنيا"، لتشجيع وتوعية المواطنين بأهمية التبرع بالبلازما، وذلك في مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، تحت شعار "العلاج جواك" وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.



وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إن مراكز المشروع القومي لتجميع البلازما، شهدت إقبالا كبيرا من قبل المتبرعين، منذ صباح الخميس، فيما قامت فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة، وبالتعاون مع اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بتوزيع الكمامات ومستلزمات الوقاية الشخصية، والمشروبات والمياه، على المتبرعين وتنظيم توافدهم على مراكز التبرع.