زعيم انفصالي موالي لروسيا: تصريحات زيلينسكي لن تؤثر على المحاكمة المقررة في ماريوبول

قال زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك الواقعة بشرق أوكرانيا، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لن تؤثر على المحاكمة المقررة للسجناء الأوكرانيين الأسرى.



وقال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، على التلفزيون الروسي الرسمي اليوم الاثنين، إنه "يجب أن ينال كل المجرمين، ومجرمي الحرب، وبخاصة النازيين الجدد في فوج آزوف، العقوبة المناسبة".



وقال زيلينسكي، مساء أمس الأحد، إن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ستتوقف إذا أجرت موسكو المحاكمة المقررة في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، التي سيطرت عليها القوات الروسية والانفصاليون المدعومون من جانب موسكو.



وبحسب بوشيلين، فإن الاستعدادات للمرحلة الأولى من المحاكمة أوشكت على الانتهاء، ويعتمد تحديد موعدها على المحققين، مضيفا أن الانفصاليين لديهم مواد جاهزة بشأن 80 حادثة قام بها فوج آزوف القومي الاوكراني المثير للجدل، وأنه قد تم اعتقال 23 شخصا.