رئيس الأركان الإسرائيلي يقتحم الضفة الغربية: سنصل إلى كل مكان هنا والحرب مستمرة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، خلال جولة ميدانية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، إنه "لا يوجد اليوم مكان في الضفة الغربية لا يمكن أن نصل إليه، ونحن في كل مكان وفي الوقت الصحيح، لمواصلة فرض السيطرة العسكرية"، وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وأضاف زامير، خلال تقييم للوضع مع ضباط رافقوه في طولكرم، أن "الحرب مستمرة، ونحن نوسع العمليات في قطاع غزة في الأيام المقبلة، وملتزمون بالعمل بمسؤولية، ونحن متأهبون ومستعدون وحاسمون في العمليات العسكرية"، حسبما نقلت وكالة "معاً" الفلسطينية.

وتابع رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: "نعمل في جميع الجبهات بالتأهب الدائم، وليس لدينا الحق في التراجع، ولا توجد منطقة لم نعمل فيها خلال السنتين الأخيرتين. مهمتنا واضحة في يهودا والسامرة، وهي إحباط مقاومة الشعب الفلسطيني والدفاع عن المستوطنات، وكما هو الحال في جميع المناطق، نحبط التهديد قبل أن يكبر".

وأشار زامير إلى أن "العمليات العسكرية في مخيمات اللاجئين لها أهمية كبيرة، وأنتم تجتثون جذور المقاومة وتضمنون ألا يتمكن الفلسطينيون من المقاومة مجددًا".

وأوضح زامير أن التركيز حاليًا منصب على العثور على المقاومين في منطقة بنيامين (رام الله) بعد العملية المسلحة التي وقعت أمس، مؤكدًا: "سنستمر في العمل في هذه المنطقة لإحباط المقاومة بأي شكل، واستخدام كل الوسائل العسكرية والاستخباراتية حتى يتم القبض على المقاومين".