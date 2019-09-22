أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه الخسارة من الأهلي في السوبر المصري لا يعني نهاية العالم ، مشيرا إلى أن الفريق استفاد من الأخطاء وسيتم تداركها في القريب العاجل.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: " ميتشو مدرب الزمالك أن هناك شيء خطأ بعد مواجهة السوبر، وتحدثت معه بشأن كل ما يدور في أذهان جماهير الزمالك".
وأضاف:" تحدثت مع ميتشو في كل شيء بخصوص مباراة السوبر ولكل جواد كبوة، والفريق كان قريب من إدراك التعادل أو الفوز لولا إضاعة الوقت من جانب فريق الأهلي".
وتابع:" الزمالك خسر بسبب الخطة التي وضعها المدرب ولو كان هناك وقت لتحولت النتيجة لصالحنا، وفي النهاية استفدنا من الأخطاء".
واكمل:" الأهلي لم يفز ولكن الزمالك هو من ساهم في خسارة المباراة وجمهور الأهلي يعلم ذلك كعلمه بسرقه لقب الدوري".
وردا على حسام عاشور، قائد فريق الأهلي، قال منصور " أنت لم تفز بـ 12 بطولة، لكن فزت بـ 40 بطولة بالتحكيم".
وأختتم رئيس الزمالك تصريحاته:" لا تنصتوا لاحد واسمعوا كلامي فرمضان صبحي لاعب الأهلي هو في الأصل زملكاوي".
يذكر أن الأهلى توج بلقب السوبر للمرة الـ11 في تاريخه، الجمعة الماضية، في اللقاء المؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.