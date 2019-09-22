أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه الخسارة من الأهلي في السوبر المصري لا يعني نهاية العالم ، مشيرا إلى أن الفريق استفاد من الأخطاء وسيتم تداركها في القريب العاجل.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: " ميتشو مدرب الزمالك أن هناك شيء خطأ بعد مواجهة السوبر، وتحدثت معه بشأن كل ما يدور في أذهان جماهير الزمالك".

وأضاف:" تحدثت مع ميتشو في كل شيء بخصوص مباراة السوبر ولكل جواد كبوة، والفريق كان قريب من إدراك التعادل أو الفوز لولا إضاعة الوقت من جانب فريق الأهلي".

وتابع:" الزمالك خسر بسبب الخطة التي وضعها المدرب ولو كان هناك وقت لتحولت النتيجة لصالحنا، وفي النهاية استفدنا من الأخطاء".

واكمل:" الأهلي لم يفز ولكن الزمالك هو من ساهم في خسارة المباراة وجمهور الأهلي يعلم ذلك كعلمه بسرقه لقب الدوري".

وردا على حسام عاشور، قائد فريق الأهلي، قال منصور " أنت لم تفز بـ 12 بطولة، لكن فزت بـ 40 بطولة بالتحكيم".

وأختتم رئيس الزمالك تصريحاته:" لا تنصتوا لاحد واسمعوا كلامي فرمضان صبحي لاعب الأهلي هو في الأصل زملكاوي".