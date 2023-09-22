قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ الدولة هي المسئولة عن تحديد الزي المدرسي.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، وعرضت مساء الجمعة، أن الزي المدرسي المعروف يحقق الستر، مؤكدا عدم الوقوف عند زي محدد بعينه.



وأشار إلى أن الوقوف يكون على المعنى، بحيث يكون الزي ساترا ومحققا لحشمة المرأة، وليس كاشفا عن شيء في جسدها إلا الوجه واليدين.



ولفت إلى أن الزي التقليدي لكل دولة طالما أنه يحقق الحشمة والستر فهو يعتبر بمثابة الحجاب.



ونوه بأن كلا من الأزهر الشريف أو وزارة التربية والتعليم لا تجبر البنت في مراحل تعليمية معينة بارتداء شيء معينة أو اشتراط موافقة الأب، لكن يتم فرض زي معين، يُلزَم الطلبة بارتدائه.