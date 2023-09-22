روسيا تعلن اعتراض طريق عدة صواريخ كروز في هجوم في القرم

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أشار مسئولون إلى أنه تم اعتراض عدة صواريخ كروز فوق شبه جزيرة القرم.

وقال سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم الذي عينته موسكو، عبر تطبيق تليجرام: "أسقط الدفاع الجوي صواريخ كروز فوق أراضي جمهورية القرم". ولم يحدد عدد الصواريخ التي تم إسقاطها.

يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم في 2014.

وتم نشر تقارير عبر الإنترنت عن انفجارات في القرم، فضلا عن ضربة استهدفت الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود في ميناء سيفاستابول.

وأظهرت صور تمت مشاركتها عبر الإنترنت سحب دخان كبيرة قرب قرية بوشتوف.

ورغم ذلك قال أوليج كريوتشكوف مستشار أكسيونوف، حاكم القرم، إن هذا نجم عن نشوب نيران بحشائش جافة.

وعلى الناحية الأخرى، ذكرت قناة "كريميان ويند" المعارضة عبر تطبيق تليجرام إن الموقع يضم ورشة لشاحنات الجيش. ولم يتسن التحقق من المعلومات.

كان حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، الذي نصبته موسكو، ميخائيل رازفوشيف، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية.