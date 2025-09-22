نتنياهو يتوعد بتدمير محور إيران خلال الفترة المقبلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن تل أبيب "بحاجة لتدمير المحور الإيراني وهذا في متناول أيدينا"، متوعدا بالعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال حفل في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بمناسبة السنة العبرية الجديدة التي تبدأ مساء الاثنين، وفق منشور لنتنياهو على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال نتنياهو: "نحن في خضم صراع نتغلب فيه على أعدائنا، ونحتاج إلى تدمير المحور الإيراني، وهذا في متناول أيدينا.. هذا ما ينتظرنا في العام المقبل، الذي قد يكون عامًا تاريخيًا لأمن إسرائيل" في إشارة إلى العام العبري الجديد.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليه طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وفي أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 276 شهيدا و613 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وأضاف نتنياهو: "أود التأكيد مجددًا أننا عازمون على تحقيق جميع أهداف حربنا، ليس فقط في غزة واستكمال القضاء على حماس وإطلاق سراح رهائننا، ولكن أيضًا في ساحات أخرى، ولفتح فرص الأمن والنصر والسلام"، دون تفاصيل.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

و خلّفت الإبادة 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.