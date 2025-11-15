• بينهم نساء وأطفال، بحسب بيان لخفر السواحل الموريتاني



أعلن خفر السواحل الموريتاني، السبت، إنقاذ 227 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب قادم من غامبيا، قبالة سواحل مدينة نواذيبو (شمال غرب) بينهم نساء وأطفال.

وقال خفر السواحل، في بيان، إن دورية تابعة له تمكنت من إنقاذ قارب يقل 227 مهاجرا غير نظامي بعد رحلة بحرية "مأساوية" استمرت أكثر من عشرة أيام.

وأوضح البيان، أن الركاب كانوا في حالة إرهاق شديد جراء الجوع والعطش.

وأضاف أن القارب كان يقل مهاجرين من عدة جنسيات إفريقية، من بينهم 135 من غامبيا، و73 من غينيا، فيما توزعت بقية الجنسيات بين السنغال وغينيا بيساو.

ولفت خفر السواحل، إلى أنه تم تقديم الأدوية والمواد الغذائية للمهاجرين فور وصولهم إلى ميناء نواذيبو.

وأشار إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمهاجر سنغالي بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.

وباتت شواطئ العاصمة نواكشوط ونواذيبو، وجهة مفضلة لآلاف المهاجرين الأفارقة الحالمين بالعبور إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل في ظل أزمات اقتصادية وصراعات مسلحة في دولهم.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثف خفر السواحل الموريتاني من دورياته في المياه الإقليمية للبلاد، ما مكن من توقيف عشرات القوارب المحملة بالمهاجرين غير النظاميين أثناء عبورهم المياه الموريتانية نحو أوروبا.