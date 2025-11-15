سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الأمن الداخلي بمحافظة حماة ألقى القبض على العميد الطيار حمزة محمد الياسين المتهم بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة النظام المخلوع

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، عن نجاح عملية أمنية دقيقة أفضت إلى إلقاء القبض على العميد الطيار حمزة محمد الياسين، المتهم بارتكاب "جرائم حرب وانتهاكات جسيمة" بحق المدنيين زمن النظام المخلوع.

جاء ذلك وفق ما نقلته الوزارة عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة (وسط)، العميد ملهم الشنتوت، في بيان على قناتها بمنصة "تلغرام".

وقال الشنتوت: "تمكنت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب في المحافظة، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم حمزة محمد الياسين".

وأشار إلى أن الياسين، "مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة النظام البائد".

وأضاف المسؤول الأمني: "أظهرت التحقيقات الأولية تورطه في تنفيذ طلعات جوية استهدفت المدن والبلدات الثائرة، بالإضافة إلى مشاركته في طلعات جوية خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي (شمال غرب) وأرياف حماة، خلفت مجازر بحق المدنيين الأبرياء".

وتابع: "أُحيل المجرم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات أصولا، تمهيدا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.