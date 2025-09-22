«آن الأوان أن تنصفه كرة القدم» التوأم: محمد صلاح الأحق بالكرة الذهبية

وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وتوأمه "إبراهيم" مدير الكرة رسالة لدعم محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب، قبل ساعات قليلة من حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

كتب التوأم في رسالة عبر حسابهما الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي (إنستجرام) "قياسا بالصعوبات التي واجهها طوال مشواره فهو يستحقها، قياسا بحجم التحديات التي تغلب عليها فهو يستحقها، قياسا بسنوات من التألق والتميز والإبداع في أقوى دوري في العالم فهو يستحقها".

أضافا "من الصعب أن تصل للقمة ولكن كل الصعوبة تكمن في الاستمرار على القمة.. لقد وصل صلاح للقمة واستمر عليها لسنوات طويلة بفضل الله أولا ثم موهبته واجتهاده وإصراره حتى أصبح نموذجا يحتذى لكل الباحثين عن النجاح".

وشملت رسالة التوأم تساؤلا بعنوان "هل آن الأوان أن تنصفه كرة القدم وينصفه من بيدهم اختيار الفائز؟"

وجاء ختام الرسالة بـ "دعواتنا ودعوات كل المصريين وكل جمهور صلاح حول العالم بأن يكون صلاح هو الفائز بالكرة الذهبية لتكون خير تتويج لمسيرة لاعب عظيم قد لا يتكرر مرة أخرى في تاريخنا الكروي المصري والعربي والإفريقي بل والعالمي" مع هاشتاج بعنوان محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.

ويترشح صلاح للجائزة المرموقة بفضل فوزه مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، وحصوله على جائزة هداف البطولة، وفوزه بجائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري ورابطة اللاعبين ورابطة النقاد.

ويواجه قائد منتخب مصر منافسة شرسة من عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي، نجمي باريس سان جيرمان، ورافينيا ولامين يامال، نجمي برشلونة.