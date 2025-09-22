جيش الاحتلال: تعزيز كل جبهات القتال بقوات جوية وبرية وبحرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيز قطاعات القتال بقوات جوية وبحرية وبرية وفي جميع التشكيلات في جميع أنحاء إسرائيل.

وقال في بيان، اليوم الاثنين، إنه بناءً على تقييم الوضع في مختلف ساحات القتال، تقرر تعزيز وتجهيز عشرات السرايا لتدريب مقاتلين من مختلف وحدات الجيش.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي للقيام بمهام دفاعية وهجومية في مختلف القطاعات خلال عطلة الأعياد.

وكانت إسرائيل قد وسَّعت هجومها البري في مدينة غزة، بنشر قوات من فرقة ثالثة للتقدم إلى المدينة الرئيسية، حسبما قال الجيش أمس الأحد.

وشاركت فرقتان بالفعل في العملية. وتتألف الفرقة عادة مما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جندي.