 جيش الاحتلال: تعزيز كل جبهات القتال بقوات جوية وبرية وبحرية - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:36 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

جيش الاحتلال: تعزيز كل جبهات القتال بقوات جوية وبرية وبحرية

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 11:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 11:29 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيز قطاعات القتال بقوات جوية وبحرية وبرية وفي جميع التشكيلات في جميع أنحاء إسرائيل.

وقال في بيان، اليوم الاثنين، إنه بناءً على تقييم الوضع في مختلف ساحات القتال، تقرر تعزيز وتجهيز عشرات السرايا لتدريب مقاتلين من مختلف وحدات الجيش.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي للقيام بمهام دفاعية وهجومية في مختلف القطاعات خلال عطلة الأعياد.

وكانت إسرائيل قد وسَّعت هجومها البري في مدينة غزة، بنشر قوات من فرقة ثالثة للتقدم إلى المدينة الرئيسية، حسبما قال الجيش أمس الأحد.

وشاركت فرقتان بالفعل في العملية. وتتألف الفرقة عادة مما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جندي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك