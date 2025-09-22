مسؤول روسي: تعرض جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

أفادت السلطات المحلية ووسائل إعلام روسية بتبادل روسيا وأوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة على بعضهما البعض مساء اليوم الأحد، مما أدى إلى سقوط ضحايا وتسجيل أضرار.

وقالت السلطات الروسية إن القوات الأوكرانية استهدفت عدة مواقع في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

وقال الحاكم المعين من موسكو، سيرجي أكسيونوف، لوكالة الأنباء الروسية "تاس" إن منتجعا صحيا في بلدة فوروس الساحلية الواقعة جنوبي جزيرة القرم تعرض للقصف، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا على الأقل، وجاري العمل على تحديد عدد القتلى بينهم."

وبعد فترة وجيزة، دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مدينة سيفاستوبول الساحلية، وحث الحاكم ميخائيل رازفوزهاييف السكان على التوجه إلى الملاجئ مع تفعيل الدفاعات الجوية.

وفي وقت سابق، أفاد المسؤولون الأوكرانيون بوقوع سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة.



وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، فولوديمير كوجوت، إن الانفجارات الناتجة عن الطائرات المسيرة في مدينة بولتافا وسط أوكرانيا تسببت في حرائق وأضرار بالممتلكات.



كما تم الإبلاغ أيضا عن تحليق طائرات مسيرة في المناطق المحيطة.