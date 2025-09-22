الحكومة الإندونيسية: حماية قرش الحوت مفتاح صحة المحيطات وأمن الغذاء الأزرق

ذكرت وزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك الإندونيسية، أن حماية قرش الحوت لا تهدف فقط إلى الحفاظ على نوع مهدد بالانقراض، بل تعد أيضا عاملا حيويا للحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية وضمان استدامة أمن "الغذاء الأزرق".

وقال سارمينتو هادي، مدير إدارة حماية الأنواع والجينات بالوزارة، في بيان من جاكرتا أمس الأحد إن "حماية قرش الحوت ليست مجرد مسألة تتعلق بالحفاظ على الأنواع، بل تتعلق أيضا بصحة النظم البيئية البحرية وأمن الغذاء الأزرق" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

ويتمتع قرش الحوت بالحماية الكاملة بموجب القانون الإندونيسي، وهو مدرج في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ومشمول في ملاحق اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.

وأضاف سارمينتو هادي أن الوزارة تعمل على تعزيز حوكمة حماية قرش الحوت من خلال مراجعة الخطة الوطنية لقرش الحوت للفترة 2021–2025 لضمان استدامة أكبر أسماك العالم.

وتركز المراجعة على وضع معايير أشد صرامة لإدارة السياحة المتعلقة بالغوص مع أسماك قرش الحوت، وتعزيز القدرة على التخفيف من آثار حوادث انجراف أسماك القرش إلى الشاطئ، وكلاهما سيكون أولوية في خطة العمل المقبلة للفترة 2026–2029.