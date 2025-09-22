السفينة الليبية عمر المختار تنطلق للانضمام لأسطول الصمود العالمي

انطلقت مساء الأحد السفينة الليبية " عمر المختار" لتنضم إلى الأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة.

وأبحرت "عمر المختار " من ميناء طرابلس مقلة بالإضافة لطاقمها نحو 20 مشاركا من الأطباء والنشطاء والمهتمين لغرض الانضمام للأسطول.

وقال قبطان السفينة، مصطفى فطيس لـوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هذه السفينة مثل المستشفى المصغر، ودورها تقديم الدعم والرعاية الصحية، فلدينا معدات طبية وأطباء جراحة وتخدير وطاقم تمريض، وهدفنا تقديم الإسعافات الأولية السريعة، هذا بالإضافة لحمولة من معدات الإغاثة السريعة كالحليب والفيتامينات من أجل عمليات الإنقاذ الأولي لمن تعرضوا للمجاعة".

ومن جانبه، تنبأ رئيس الوزراء الليبي الأسبق، عمر الحاسي، بنجاح مساعي الأسطول العالمي على خلاف المسيرة البرية التي انطلقت سابقا من تونس وتوقفت شرق الأراضي الليبية.

وقال الحاسي وهو أحد ركاب السفينة لـ(د ب أ)، إن : "المحاولة البرية السابقة فشلت لأنها مرت بمناطق غاب عنها الجانب الإنساني الخاص بمساعدة الأبرياء بمناطق الاحتلال".

وأضاف: "نحن لا نريد دعم أي من الطرفين بالسلاح، ولا نطالب بأكثر من الدعم الإنساني للمتضررين في غزة".

وحول تطورات القضية الفلسطينية تابع قائلا: "مقياس التعامل مع الصراعات في العالم تغير بفعل تدخل الشعوب التي بدأت الصورة تتضح لها على الأقل فيما يخص القضية الفلسطينية، وهي الآن تقوم بدور لم تقم به كل المنظمات الدولية. أما أمريكا فهي بوضع حرج لأن وعي شبابها بالقضية الفلسطينية تجاوز الـ60 %، وعندما يصل هذا الجيل لمراتب السلطة حتما سيغير من سياساتها الحالية".