زيلينسكي يتوقع تمويلا إضافيا لإمدادات الناتو في أكتوبر

تتوقع كييف الحصول على تمويل إضافي لمبادرة PURL (قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية)، التي تنص على تسليم الأسلحة السريع إلى أوكرانيا من خلال مساهمات طوعية من دول الناتو، في أكتوبر.



أعلن ذلك فلاديمير زيلينسكي يوم الأحد، وقال في مقطع فيديو نشره على قناته على تطبيق تلغرام: "في أكتوبر، نتوقع تمويلا إضافيا لهذه المبادرة".



وفي أوائل أغسطس الماضي، أفاد وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال بأن الولايات المتحدة وحلف الناتو أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا من خلال مبادرة PURL ( Prioritized Ukraine Requirements List )، التي تنص على تسليم الأسلحة بسرعة من خلال التمويل الطوعي من دول التحالف.

وتعارض روسيا بشدة عمليات إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرة أنها تعيق تسوية النزاع وتُشرك دول الناتو مباشرة في الصراع.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر من أن أي شحنات تحتوي أسلحة لأوكرانيا ستكون "هدفا مشروعا" للقوات الروسية.