لأول مرة كمامات للعرائس في حفل زفاف جماعي بجنوب سيناء

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حفل زفاف جماعي للعرائس الأيتام وذوي القدرات الخاصة المقبلات على الزواج، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، والمصرف المتحد، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس، سمير نائب المحافظ.

وأشاد المحافظ بالتزام العرائس بالإجراءات الاحترازية، وارتداء كمامات خلال الحفل الزفاف، وطالب الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا أن الاحتفالية تضم ٢٧ عروسة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تقدم دعما للأسر لذوي القدرات الخاصة والأيتام، وجرى إنشاء وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بهدف خدمة المرأة المعيلة، وتقديم خدمات للسيدات لتصبح منتجة وتستطيع مواجهة أعباء الحياة، مشيرا إلى إقامة حفل عرس سنوي للأسر غير القادرة والأيتام وذوي الاحتياجات، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، كدعم لهم.

وأكد أنه من المقرر أن تقام احتفالية يوم الاثنين المقبل في القاهرة لتكريم عدد من سيدات مصر، اللائي تولين مناصب قيادية في العالم، والمحافظة سوف تقوم بتكريم نائبة المحافظ، وبعض السيدات اللائي تولين مناصب قيادية، في جنوب سيناء.

وقال إنه سيجرى تنظيم حفل العرس كل ٦ شهور، إحداهما في شهر أكتوبر بمناسبة احتفالات أكتوبر، والحفل الثاني في مارس من كل عام احتفالًا بعودة طابا إلى لمصر، وسيضم كل أبناء المحافظة على مستوى جميع المدن بما يعادل نحو 100 عروس.

وقدم المحافظ الشكر إلى الجهات التي تبرعت بمساعدات عينية ومادية.

في سياق متصل قال عصام عبد الرحمن، المستشار الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، إن المؤسسة تدعم زواج ٢٥ فتاة يتيمة بجنوب سيناء، وقدمت مؤسسة صناع الخير للتنمية وضمن مبادرتها "فرحة" لدعم زواج الفتيات اليتيمات مساعدات مالية لعدد ٢٥ فتاة يتيمة من قرى ووديان وتجمعات ومراكز جنوب سيناء المختلفة لدعمهن في إتمام زفافهن.

وأوضح المستشار الإعلامي لصناع الخير، أن المؤسسة تحرص على الوصول بالخدمة لكل مصري مستحق على كل شبر في أنحاء الجمهورية وبخاصة أهالينا من سكان القرى الأشد احتياج والمناطق النائية وسكان الوديان والتجمعات القبلية والحدودية.

وإن مبادرة فرحة تستهدف دعم الفتيات لأسر غير قادرة في بناء أسرة جديدة وان المبادرة دعمت حتي الآن ٣٠٠فتاة من المحافظات المختلفة في إتمام زفافهن.