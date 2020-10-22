معهد ربورت كوخ الألماني يدعو للالتزام بارتداء الكمامات

دعا رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الخميس، لإلزام شامل بارتداء أقنعة وقاية الأنف والفم (الكمامات) بألمانيا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وردًا على سؤال عن الأماكن التي يمكن أن يكون ذلك بها مؤثرًا حقًا، قال لوتار فيلر خلال مؤتمر صحفي اليوم، "إلزام ارتداء كمامات يكون مؤثرًا حقًا في الأماكن التي يمكن أن تحدث بها الإصابة بالعدوى"، وذكر وسائل النقل والمواصلات العامة والمحلات، وكذلك في أية أماكن مغلقة يجتمع بها عدد كبير من الأشخاص.

وأضاف فيلر أن توصيته هي ارتداء الكمامة، "في أي نطاقات يجتمع بها أشخاص، لا سيما داخل أماكن مغلقة".

يشار إلى أن المعهد سجل، اليوم الخميس، 11287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة.

وكان عدد الإصابات الجديدة وصل يوم السبت الماضي إلى رقم قياسي بتسجيل 7830 حالة إصابة خلال يوم واحد.